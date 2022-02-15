İzmir’deki meslek lisesi resmen para basıyor! Fabrika gibi milyonlarca liralık ciro yaptı

"HEM MADDİ HEM DE MANEVİ TATMİN"

Bu başarının bir ekip çalışması sonucu geldiğini vurgulayan Aksu, "Bütün ekip arkadaşlarımız bu işte gönüllü oldu. Aylarca herhangi bir bedel karşılığında olmaksızın, insanların evden çıkmaya korktuğu zamanlarda maske ürettiler. Biz de insanlara yararlı olduğumuz için mutluyuz. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinin güzel işler yapabildiğini gösterdiğimiz için mutluyuz. Burada sadece biz emek vermedik. Milli Eğitim Bakanlığımız, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Urla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün destekleri, yönlendirmeleri ve teşvikleri ile bugüne geldik. Kaymakamlığımızın, belediye başkanlığımızın destekleri de bizim için çok önemliydi. Çocuklarımız da kendi cep harçlıklarını bu sayede kazanabildi. Üretimin olması, hepimize hem maddi hem de manevi bir tatmin yaşatıyor" ifadelerini kullandı.