Kılıçdaroğlu hesap veremedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin en düşük tekliften 529 milyon lira fazla fiyat veren Gülermak Ağır Sanayi firmasına verdiği Buca Metrosu inşaatının temel atma töreni için dün İzmir'e geldi. Yeni Asır, Başkan Tunç Soyer'in bir türlü nedenini izah edemediği 529 milyon liralık farkla ilgili "Hesabı sen ver Kılıçdaroğlu!" manşetine tek bir cevap veremedi. Metro inşaatı için İzmirlilerin cebinden neden 529 milyon lira daha fazla çıkacağı sorusunun cevabı böylece yine verilememiş oldu. Bu arada Buca'daki tören sırasında Soyer ve Kılıçdaroğlu'na yönelik şok bir eylem damgasını vurdu. Büyükşehir'e ait İZELMAN'da kendilerinin ESHOT'ta kadrolu işçilerden daha düşük ücretle çalıştırılmasına karşı açtığı davayı kazandığı için işten çıkarılan işçilerden Çerkez Çiçek, bir binanın çatısına çıkarak eylem yaptı. Polis tarafından ikna edilen Çiçek aşağı indirilirken haklarını arayan işçinin işten neden çıkarıldığı sorusu da cevapsız bırakılan bir başka soru oldu.

YENİ İL BİNASINI AÇTI

Kılıçdaroğlu, ilk olarak milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte CHP'nin Alsancak'taki yeni il binasının açılışını yaptı. Ardından, Buca Belediyesi'nin kurduğu yeni hizmet binasında kırmızı kurdeleyi kesti. Buca Belediyesi ek hizmet binası içinde yer alan nikah salonunda, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde dünya evine girmek için ilk başvuruyu yapan Elif Karaman ve Erdoğan Demir çiftinin nikâh töreninde şahitlik yaptı. Daha sonra Buca'daki metro inşaatı temel atma törenine geçen Kılıçdaroğlu, burada bir konuşma yaptı. Ancak Kılıçdaroğlu, CHP yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu inşaat için 3 milyar 392 milyon lira teklif veren Yapı Merkezi-Nurol ortaklığını değil 529 milyon lira daha fazla teklif eden Ankaralı Gülermak şirketinin tercih ettiği konusuyla ilgili tek kelime edemedi. Kılıçdaroğlu, bunun yerine kurduğu iktidar hayallerinden bahsetti.

İZELMAN İŞÇİSİ ÇATIYA ÇIKTI

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir haksızlıkla ilgili yapılan eylem, törene damgasını vurdu. İZELMAN'da hakkını aradığı için işten çıkarılan işçilerden Çerkez Çiçek, tören alanının çevresindeki bir binanın çatısına çıkarak eylem yaptı.

Polisin ikna ettiği Çiçek aşağı indirilirken, hakkını arayan işçilere neden haksızlık yapıldığı sorusu da tıpkı 529 milyon liranın neden heba edildiği sorusu gibi cevapsız kaldı. Aynı işi yaptıkları halde ESHOT şoförlerinin yarısı kadar maaş alan 13 İZELMAN çalışanı, 2019'dan beri sürdürdükleri hukuk savaşını kazanmalarına rağmen başlarına gelmeyen kalmamıştı. Ancak ESHOT yönetimi, mahkeme kararına rağmen 'ihtiyaç yok' diyerek şoförleri İZELMAN'a geri yolladı. İşçilere mobbing yapıldı. Bu işçilerden Çerkez Çiçek geçtiğimiz günlerde tazminatsız olarak işten çıkarılmıştı.

MERT ALPDÜNDAR