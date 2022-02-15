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Haberler İzmir Odaların mahkemeye taşıdığı BİLFEN planlarına iptal şoku

Odaların mahkemeye taşıdığı BİLFEN planlarına iptal şoku

Şehir plancıları ve mimarlar odaları, alanın ivedilikle “Spor Alanı” kullanım kararına çevrilmesini istedi.

15.2.2022

Odaların mahkemeye taşıdığı BİLFEN planlarına iptal şoku
İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 2020 yılında alınan kararla Karşıyaka Atakent Mahallesi'ndeki 9846 ada, 1 parselin "Spor Alanı" statüsünün "Özel Eğitim Alanı" ve "Park ve Yeşil Alan" olarak değiştirilmesinin ardından itirazla mahkemeye taşınan süreçte mahkeme kararını verdi. Dosyayı inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi, planları iptal etti. Hazırlanan bilirkişi raporu ve mahkeme kararında, şehircilik ilkeleri, planlama esasları, kamu yararı ve imar mevzuatı açılarından plan değişikliğini zorunlu kılacak gerekçelerin oluşmadığı ve 'Spor Alanı' olacağı belirtilen yerin de ayrılmadığı ifade edildi.