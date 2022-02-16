ESHOT, 421 milyon lira daha borçlanacak

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclisinin ilk oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Başkan Vekili Mustafa Özuslu yönetiminde gerçekleşti. 2021 yılı Kasım ayında 450 milyon liralık borçlanma için bankalarla masaya oturan ESHOT'un bu kez akaryakıt ve madeni yağ alımı için 421 milyon lira daha borçlandırılmasını önerisi meclis gündemine geldi. 421 milyon liralık kredi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan izin alınması ve ESHOT'un kullanacağı kredi için garantör olunup, gerekli işlemlerin yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yetki verilmesi önerisi 'Acil kaydıyla' Bütçe Komisyonu'na gönderildi. Soyer'in danışmanları Onur Kadir Eryüce ve Güven Eken ile birlikte İtalya'nın Floransa kentine gerçekleştireceği 3 günlük 'Akdeniz Şehirleri Belediye Başkanları Konferansı'na katılması ve masraflarının belediye bütçesinden karşılanması ile ilgili önerge de oy birliği ile kabul edildi. ■ METİN BURMALI

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