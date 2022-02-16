Hırsızın hazin sonu

Yıkım için boşaltılan Buca Cezaevi'nin bulunduğu ana cadde üzerindeki trafoya giren hırsızlar bölgeyi saatlerce elektirksiz bıraktı. Polis hırsızlardan birini trafo içinde yaralı olarak buldu. Suç ortağı aranırken yaralı hırsız ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İLK GÜN AKÜLERİ ALDILAR

Olay önceki gün kısa süre önce boşaltılan Buca Kapalı Cezaevi girişinde bulunan ve bölgenin elektrik ihtiyacını sağlayan trafo içinde yaşandı. İddiaya göre 14 Şubat günü trafoya giren hırsızlar, trafo içindeki aküleri alıp kaçtı. Bu nedenle saatlerce bölgenin elektrik akımı kesildi. Trafoya giden ekipler arızayı giderip yedek aküleri taktıktan sonra bölgeye elektirik verdiler.

İKİNCİ GÜNDE ÇARPILDI

Dün ise aynı trafo bölgesinde yaşanan kesinti sonrası yüzlerce vatandaştan gelen ihbar üzerine cezaevi önündeki trafoya giden TEDAŞ yetkilileri şok bir olayla karşılaştı. Trafo içinde ağır yaralı bir kişi gören ekipler, durumu hemen polise ve 112'ye haber verdi. Yüksek akıma kapıldığı için neredeyse tüm vücudu moraran 22-24 yaşlarında ve bilinci kapalı olan bir kişi yapılan ilk müdahelenin ardından Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

SUÇ ORTAĞI ARANIYOR

Vücudunun sağ tarafı büyük hasar gören hırsızın trafo içinden bakır kabloları çalmaya çalışırken akıma kapıldığı ve diğer hırsızın ise yakalanma korkusu ile yaralı arkadaşını orada bırakıp yaya olarak kaçtığı tahmin ediliyor. Polis, kamera kayıtlarından diğer hırsızın kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlatırken yaralı olarak ele geçirilen hırsızın ise parmak izi kayıtlarından kimliğine ulaşmaya çalışılıyor.

ELEKTRİKSİZ 2.5 SAAT

Trafo içinde yaşanan hırsızlık olayının ardından ekipler tarafından onarılan kablolarla birlikte bölgeye yaklaşık 2.5 saat sonra akım verildi. Bölge sakinleri ise iki gündür trafoda yaşanan hırsızlık olayı nedeni ile büyük mağduriyet yaşadıklarını belirttiler.

FATİH ŞENDİL