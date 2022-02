İzmir’de ’köpeğe taş atma’ kavgası! Kadınlara böyle saldırdı

İzmir'de, Yasemin Ç. (55) ile Tezcan K. (49), havlayan sokak köpeklerine taş attığı için uyardıkları kişinin saldırısına uğradı. Darp raporu alan 2 kadın, jandarmaya şikayet ettikleri saldırgan için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kadınlara saldırı anı ise cep telefonuyla görüntülendi.



Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Mersinalanı mevkisindeki evlerinin bahçesinde oturan ev kadını Yasemin Ç., Tezcan K. ile turizm firması sahibi Sinem A. (43), 12 Şubat'ta sokakta telefonla konuşarak yürüyen kişinin havlayan köpeklere taş attığını fark edip uyardı. Çıkan tartışma arbedeye döndü. İddiaya göre Yasemin Ç. ile Tezcan K. darbedildi. O anlar Sinem A. tarafından cep telefonuyla görüntülendi. 2 kadını darbeden şüpheli uzaklaştı. Darbedilen Yasemin Ç. ve Tezcan K., avukatları Selda Sarandal aracılığıyla savcılığa suç duyurunda bulundu.





AĞLAYARAK ANLATTI

Yaşadıklarını ağlayarak anlatan Tezcan K., "Olayı hatırlayınca sinirlerim geriliyor. Çok büyük çöküntü yaşıyorum. Psikolojim çok bozuldu. İnanın dayanamıyorum. Ömrüm boyunca bu şekilde darbedilmedim. Öfke kontrolü olmayan biriydi, 'Yapmayın beyefendi' dedikçe saldırdı. O günden beri uyuyamıyorum. Bir an önce adalet istiyorum. Böyle bir saldırıyı hak etmedik. Köpekler sadece havlıyordu ve adamdan uzaktaydı" dedi.



'GECELERİ UYUYAMIYORUM'

Yasemin Ç. de "Saldırıya uğradığımız o an panik yaşadım. İnanılmaz derecede korktum. Ağzımızın, burnumuzun kırılacağını, birimizin öleceğini düşündüm. Ellerimi kaldırıp, kendimi korumaya çalıştım. Yanıma bile yaklaşmaması gereken bu kişi tarafından tekme, tokat dövüldüm. Defalarca itildim. Olayın ardından kaçıyordu. Kaçma, 'Sen de bizden şikayetçi ol gerekirse' dedim ama döndü bir tokat daha attı. Ardından uzaklaştı. Adalet istiyorum. Her tarafımda morluklar var. Onlar zamanla geçecek. Ancak yaşadığım korku hep kalacak. Geceleri uyuyamıyorum" diye konuştu.

Bugüne kadar ailesinden de eşinden de şiddet görmediğini, çocuğuna da şiddet uygulamadığını belirten Yasemin Ç., şüphelinin bir an önce hak ettiği cezayı almasını istedi.





'KESİNLİKLE CEZA ALACAĞINA İNANIYORUM'

Yaşananları cep telefonuyla görüntülediği için saldırgan tarafından darbedildiğini ileri süren Sinem A. ise şunları söyledi:



"2 kadını da darbetti. Telefonumu almaya çalıştı. Jandarmaya ihbarda bulunup, gelmelerini istedim. Bunun üzerine saldırgan kaçtı. Yasemin Hanım, peşinden 'Kaçma, jandarma geliyor' dedi. Bunun üzerine dönüp, Yasemin Hanım'a tokat attı. 5 dakikalık video görüntüsü var. Jandarmada da bu görüntüler mevcut. Bunların hepsi mahkemeye sunulacak. Bu kişinin kesinlikle ceza alacağına inanıyoruz. Bu adamın bir an önce yakalanmasını istiyorum."





'KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Avukat Selda Sarandal da şüphelinin kim olduğunu bilmediklerini belirtip, "Jandarmaya şikayetçi olduk. Konunun takipçisi olacağız. İzmir Barosu'nun hayvan hakları ve kadın hakları komisyonlarına da başvurduk" dedi.



Seferihisar Doğa ve Hayvan Dostları Derneği (SEHAYDER) Başkanı Fevziye Özkan ise, kadınların darp raporu alıp şikayetçi olduklarına dikkat çekerek, dernek olarak konunun takipçisi olduklarını söyledi.