İzmir elektrik kesintisi 17 Şubat Perşembe

ÇEŞME

17.02.2022 09:00 15:00 OG Arıza Bakım Onarım ALAÇATI MH HURMALI MEVKII OTOYOL ALAÇATI VIYADÜK ÇEVRESI, 18041 SOKAK VE ÇEVRESI

ÇİĞLİ

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8208,8762,8761,8207,8762/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216,8218,8216/1 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8216,8221, 8219,8211/8 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,8047/1 - 8220 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ATAŞEHİR MAHALLESİ,SEMRA AKSU CADDESİ,8015,8016 SOKAKLAR VE CİVARI

17.02.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEKENT MAHALLESİ,8846,8848 SOKAKLAR VE CİVARI

FOÇA

17.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ILIPINAR MAHALLESİNİN TAMAMI, İZMİR FOÇA KARAYOLU VE CİVARLARI

17.02.2022 09:00 17:00 OG YATIRIM TESİSLERİNİN DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ŞÜKRAN KANIK KARACA ÖZEL TR,AYŞE NAZAN BİLGİN ÖZEL TR, REMZİ KIZILSU ATIŞ ALANI ÖZEL TR, MEHMET GÖNÜLCAN ÖZEL TR, UFUK AŞICI ÖZEL TR, GÜL DEMİRAY ÖZEL TR, TAN GÜBRE ÖZEL TR, MEHMET ASLAN ÖZEL TR, NALAN ERDOĞAN ÖZEL TR, ANDO TARIM ÖZEL TR, GÖNÜL ENGİN ÖZEL TR, ASIF BAL ÖZEL TR, BERRİN DURMAZ ÖZEL TR VE CİVARLARI

