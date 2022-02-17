Meclis’te ARKAS tartışması

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Şubat ayı olağan meclisi ikinci oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. CHP Grup Başkanvekili Mustafa Özuslu'nun başkanlık yaptığı mecliste, ARKAS Holding'in plan talebi gerginliğe yol açtı. Firmaya ait iki parselin birinin "Tarım Alanı" diğerinin ise "Turizm Alanı" belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği önerisinde bulunulmuştu. Hazırlanan planlar ise yeniden tartışmalara neden oldu. AK Parti'nin bu talebe itirazı ile ilgili CHP'li İmar Komisyonu Başkanı İrfan Önal'ın 'Kişiye göre davrandığı için bu kişi de size temas etmediği için itiraz ettiniz' sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal tepki gösterdi.

Hızal, "Birileri İmar komisyonu başkanı olarak kendisi ile temas ediyor sanırım. Bu konuda özür dilemezse ya da tutanaklardan bu ifade çıkarılmazsa her meclis imar komisyonu üyesi olarak AK Parti Grup Başkanvekili olarak her mecliste çıkıp kimler sizinle temasa geçti diye sorumuzu yönelteceğim" ifadelerini kullandı. Meclis'te ayrıca usul tartışmaları ve Buca Metrosu ile ilgili konular da konuşuldu. ■ MERT ALPDÜNDAR