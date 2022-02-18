Çukur Han’a da DİDER kondu- KULAĞIMA GELENLER

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarihi Meslek Fabrikası'nı İstanbullu Adıgüzel Vakfı'na verdi. Ardından ise, Mimar Kemalettin Caddesi yanındaki tarihi Çukur Han'ı kiraladı. Soyer, şimdi Adıgüzel Vakfı'na yaptığı kıyağın benzerini Dünya Kenti İzmir Derneği'ne (DİDER) yapmış.

Hatta en son Başkan Tunç Soyer'in yan kuruluşu gibi çalışan ve yurt dışında gönüllü Türkler üzerinden İzmir Ofisleri açan bu derneğin başkanlığını yapan Ahmet Güler, tarihi binayı incelemeye gitmiş. Şimdi kulislerde DİDER'in Çukur Han'da belediyeye kira ödeyip ödemeyeceği, ayrıca elektrik, su gibi masraflarının kim tarafından karşılanacağı konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ