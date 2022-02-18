İzmaritle çözülen cinayet sanığına ağır müebbet

İzmir'de 2005 yılında ortadan kaybolup, 2020'de öldüğü tespit edilen Orhan Karaoğlan'ın cinayet zanlılarını, 15 yıl sonra yanmış bir cesetle birlikte olay yerinde bulunan sigara izmaritleri ele verirken, genç adamı emniyet kemeri ile boğup sonra da benzin dökerek yakan katil zanlılarından Serkan Oğuz'a ağırlaştırılmış müebbet, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'e müebbet hapis cezası verildi. İzmir'de oto alım satım işiyle uğraşan Orhan Karaoğlan, 2005'te ortadan kayboldu. Denizli'de yaşayan ailesi o tarihte 24 yaşındaki Orhan Karaoğlan'a ulaşamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis her yerde aradığı Karaoğlan'ın izine ulaşamayınca dosya rafa kalktı.

İKİ YIL ARAŞTIRILDI

İzmir Emniyeti bünyesinde 2018'de kurulan özel ekip, kayıtlara kayıp şahıs olarak geçen Karaoğlan dosyasını yeniden açtı. Gencin o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden ekipler, 40'ı aşkın kişinin ifadesini aldı. 2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz (45), personelleri Mehmet Yüksel (48) ve Yakup Aldemir (44) tarafından, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bir otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine benzin dökülerek yakılan cesedinin de Manisa Salihli'de bir dere yatağına atıldığı tespit edildi. Oğuz'un başka bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüphelilerden Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de operasyonla yakalandı.

KAN ÖRNEĞİ UYUŞTU

Yanmış cesedin kimliği Adli Tıp Kurumu'nca belirlenirken, Orhan Karaoğlan'ın babasından alınan kan örneği, yanmış cesetten alınan DNA örnekleriyle uyuştu. Raporda ölüm nedeninin saptanamadığı ancak solunum yollarında is görülmediğinden ve kanda karbonmonoksit tespit edilmediğinden dolayı yanma olayının şahsın ölümünden sonra meydana geldiği ifade edildi.

Olay yerinde yapılan aramada bulunan 2 adet sigara izmariti de DNA için Ankara'ya gönderildi. Sigara izmariti üzerine bulaşmış tükürük örneğinin erkek genotip özellikte olduğu, sarma sigara izmariti üzerine bulaşmış tükürük örneğinde ise 2 farklı erkeğin genotip özelliğin karışık olarak bulunduğu belirlendi.

DNA'LARI EŞLEŞMİŞTİ

Şüpheliler Yüksel, Oğuz ve Aldemir'den alınan DNA örnekleri, sigara izmaritlerinden alınan örneklerle uyuşunca, 3 şüpheli hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan iddianame hazırlandı.

SEBAHATTİN ALP