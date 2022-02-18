MHP sahaya iniyor

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da bir araya geldiği MYK üyeleri ve il başkanlarına öncelikli hedeflerden birinin CHP'nin gerçek yüzünün vatandaşa anlatılması olduğunu söyledi. MHP İzmir İl Başkanlığı da, tüm Türkiye'de olduğu gibi CHP'nin 2018 Genel Seçimleri'nde sandıktan birinci çıktığı İzmir ve 25 ilçesinde sahaya inmek için harekete geçti.

BAYRAKLI'DAN BAŞLIYOR

MHP'nin 'Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma' başlıklı toplantılar gerçekleştireceğini Yeni Asır'a anlatan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "İlk toplantımızı bugün saat 19.00'da Bayraklı Yüzme Havuzu'ndaki salonda gerçekleştireceğiz. Genel Başkan Yardımcımız Edip Semih Yalçın, Genel Sekreter Yardımcımız, MYK Üyesi ve 27. Dönem MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu ile Hasan Kalyoncu, MYK üyemiz Tarkan Toper katılacak. Bayraklı'dan toplantılara başlamamızın gerekçesi güzel bir temele ve geçmişe dayanması. Çünkü Bayraklı, vaktiyle ülkemizin Akdeniz'deki Türk hakimiyetini sürdürmek üzere levent toplamak için denizcilerimizin bayrak açtığı mevki olma özelliğini taşıyor" diye konuştu.

Bu toplantıların Cumhur İttifakı'nı, milli mutabakat zeminini dağıtmak isteyen işbirlikçi muhalefet anlayışına karşı MHP teşkilatlarının tuttuğu bayrak nöbetinin göstergesi olacağını söyleyen Şahin, "Cumhur İttifakı'nın sadece siyasi bir sözleşmeden ibaret olmadığını sabırla anlatmaya devam edeceğiz. Cumhur İttifakı'nın Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına yön verecek siyasetler üstü bir milli mutabakat projesi olduğunu tekrarlayacağız. İlçe ilçe gezerek vatandaşa CHP'nin Atatürk'ün çizgisinden nasıl uzaklaşıp, küresel aktörlerin maşası haline geldiğini anlatacağız" dedi. ■ METİN BURMALI