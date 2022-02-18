Ucube büfeler için Bakanlık devrede

İzmir Çeşme Belediyesi'nin ilçedeki 500 yıllık tarihi kalenin önünde 4 betonarme büfe inşa etmeye başlamasına Çeşmelilerin isyanı büyürken Kültür ve Turizm Bakanlığı, duruma el koydu.

Kamuoyuna ilk Yeni Asır'ın duyurduğu ve iki gündür manşetinden gündeme getirdiği olayla ilgili vatandaşların imza kampanyası düzenleyip gönderdiği dilekçeyi işleme koyan Bakanlığa bağlı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne bir yazı gönderdi.

10 GÜN SÜRE VERİLDİ

Yapılan başvuruda betonarme büfelerin inşaatının ivedilikle durdurulmasının sağlanması ve Koruma Kurulu'nun kararının gözden geçirilmesinin talep edildiğine dikkat çekilen yazıda, Bölge Müdürlüğü'ne konunun acele incelenerek gerekli işlemin yapılması ve sonucundan başvuran vatandaşa ve Bakanlık Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne 10 gün içerisinde bilgi verilmesi talimatı verildi.

Ünlü sinema oyuncusu Salih Güney öncülüğünde imza kampanyası başlatan vatandaşlar, "ucube" olarak nitelendirdikleri bu 4 betonarme büfenin Çeşme Kalesi'nin, alanda yer alan tescilli yapıların ve 500 yıllık caminin de görüntüsünü bozacağını vurgularken CHP'li Belediye Başkanı Ekrem Oran ise bu tepkilere kulaklarını tıkadı.

KULAKLARINI TIKADI

Oran, belediyeden yayınladığı ve meydan düzenleme projesinin övüldüğü basın bülteniyle büfelerin yapımından vazgeçilmeyeceği mesajı vermiş oldu. Proje bedelinin 6 milyon lira olarak duyurulduğu bültende, meydan düzenlemesinin turizm sezonuna yetiştirileceğini ifade edildi.

ORAN: BETONU DEĞİL YEŞİLİ ARTIRIYORUZ

KALE ve tescilli yapıların ortasına dikilen beton büfeler ortadayken Oran, "Çeşme Belediyesi olarak kentimizi geleceğe hazırlarken betonu değil, yeşili artırmaya gayret ediyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımızla hem Çeşmeli yurttaşlarımıza hem de Çeşmemizde misafir ettiğimiz milyonlarca vatandaşımıza ölümsüz anılar biriktirecekleri bir meydan hediye ediyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ