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Haberler İzmir Özel çocukları spor ile hayata baglıyor

Özel çocukları spor ile hayata baglıyor

20.2.2022

Özel çocukları spor ile hayata baglıyor

İzmir'de özel eğitim okulu müdürü ve Uluslararası Zihinsel Engelliler Spor Federasyonu yönetimine seçilen Birol Aydın (52), özel çocukları sporla buluşturuyor. Son yıllarda engelli çocukların kapalı kapılar ardından çıkıp spor yapmaya başladığını belirten Aydın, "Bir şey başaramayacağı söylenen engelli çocuklar Avrupa ve dünyada Türk bayrağını dalgalandırmaya başladı. Yeter ki çocuklarımıza imkan verilsin" dedi. Her gün antrenman yapan özel sporculardan biri olan Elif Turan (15) "Spor yapmak beni rahatlatıyor. Atletizmi çok seviyorum. Madalya alıp milli takıma seçilmek istiyorum" dedi. Down sendromlu Servan Korkut (18) ise sporu çok sevdiğini dile getirdi.