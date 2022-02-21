Çeşme Belediyesi’nin eski başkanı konuştu: Ekrem Oran Çeşme’ye başka zararlar da verecek

Çeşme Belediyesi'nin ilçenin 500 yıllık tarihi kalesinin önüne betonerme büfeler dikmesine tepkiler dinmiyor. Bir açıklama da ilçenin eski belediye başkanlarından Nuri Ertan'dan geldi.

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'a tepki gösteren Nuri Ertan, yakın çevresine gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı: "Maalesef Çeşme'ye Çeşmeliler sahip çıkmıyor! Çeşmeli EKO'nun (Ekrem Oran) yanlışlarını karşıdan seyrediyor. CHPKK'lıların EKO'ya gıkı çıkamıyor! Ta İstanbul'dan gelip Çeşmeli olmuş artist Salih Güney kadar yapılmakta olan yanlışlara tepki gösteren öz Çeşmeli var mı, yok. Bunun önü kesilmezse EKO Çeşme'ye yaza kadar daha başka zararlar vermeye devam edecektir. Demedi demeyin!!"

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