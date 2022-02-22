Başkan Oran’dan garip savunma: Çeşmeliler beğenmezse 1 saate yıkar kaldırırız

ÇEŞME Belediye Başkanı Ekrem Oran, yapımı süren ve UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Çeşme Kalesi'nin önünü kapattığı gerekçesiyle 'ucube' olarak nitelendirilen ve ilçede isyan çıkaran 4 büfe ile ilgili basın açıklaması yaptı. Çeşmeliler, "Bu büfeleri koyacak başka yer mi yoktu?" derken Başkan Oran, "Biz, Çeşmelilere rağmen hiçbir icraatta bulunmayız. Çalışmalar bittiğinde hemşehrilerim büfeleri beğenmezse, kaldırmak 1 saatimizi alır" şeklinde ilginç bir açıklamaya imza attı. 4 yıldır ilçede yaşayan oyuncu Salih Güney de, söz konusu büfelerin görüntü kirliliği yarattığını, Çeşme Kalesi'nin ihtişamına engel olduğunu ileri sürerek, Çeşmelilerin bu durumdan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi ve Başkan Oran'ı kültürsüzlükle suçladı.