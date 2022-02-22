Cinayetin nedeni taksimetre kavgası

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde taksicilik yapan ve İzmir'in Dikili ilçesinde, aracının bagajında cesedi bulunan Atilla Bahçeci'nin (55) 'taksimetre' nedeniyle çıkan tartışmanın ardından cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bahçeci'nin katili Ferdi Yeğin (26) ifadesinde, 3 yıldır ayrı yaşadığı eşi ile barışmak için Ayvalık ilçesine geldiğini, eşi ile görüştükten sonra Denizli'ye dönme kararı aldıklarını, otogarda otobüs bekledikleri sırada çıkan tartışma sonrasında eşinin tuvalete gideceğini söyleyip taksiye binerek ailesinin evine döndüğünü anlattı.

TAKSİYLE EŞİNİ ARAMIŞ

Bunun üzerine otogarda bulunan Atilla Bahçeci'nin kullandığı taksiye bindiğini belirten Ferdi Yeğin, Sarımsaklı ilçesindeki aile evine gittiklerini, eşini evde bulamayınca tekrardan otogara gittiklerini, bir süre boyunca taksi ile eşini aradıklarını, bulamayınca inmek istediğini, taksimetredeki fiyatın fazla olması gerekçesiyle tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

OTOMOBİLİ BIRAKIP KAÇTI

Taksimetre nedeniyle yaşadığı tartışma sonrasında, yanında bulundurduğu bıçağı çıkartan Ferdi Yeğin'in, Bahçeci'nin boğazını kestiği öğrenildi. Bahçeci'nin yaşamını yitirmesinin ardından Ferdi Yeğin'in, cesedi arabanın bagajına taşıdığı ve daha sonra da Dikili ilçesine götürüp bırakıp kaçtığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.



EŞİNİ SÜREKLİ DARP EDİYORMUŞ

DENİZLİ'DE oturan ve inşaat işi yapan Ferdi Yeğin'in 4 yıldır evli olduğu ve eşini sürekli darp ettiği iddia edildi. Ferdi Yeğin'den şiddet gören eşinin, çareyi Balıkesir'in Sarımsaklı ilçesinde oturan baba evine sığınmakta bulduğu öğrenildi. Ferdi Yeğin'den şiddet gören eşinin jandarmaya şikayette bulunduğu, uzaklaştırma kararı verilmesini talep ettiği ancak talebin reddedildiği ileri sürüldü.

SUAT SALGIN