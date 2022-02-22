  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Piknik yapanlar gölde ceset bulmuştu! Kimliği belirlendi

Piknik yapanlar gölde ceset bulmuştu! Kimliği belirlendi

İzmir Ödemiş'teki göl kenarında piknik yapan vatandaşlar gölde bir kadın cesedi bulmuştu. Ekipler çalışmalarını tamamladı, ölen kişinin kimliği tespit edilidi. Cesedin, evli ve bir çocuk annesi Yıldız Gülden'e (43) ait olduğu tespit edildi.

AA

22.02.2022, 13:00

Piknik yapanlar gölde ceset bulmuştu! Kimliği belirlendi

Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde bulunan kadına ait cesedin kimliği belirlendi.

Gölcük Mahallesi'ndeki gölde, dün piknik yapmak amacıyla göl kenarına giden vatandaşlar tarafından bulunan cesedin, evli ve bir çocuk annesi Yıldız Gülden'e (43) ait olduğu tespit edildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de soruşturma kapsamında göl çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili de bir kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Gülden'in cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.