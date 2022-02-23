AK Partili Sürekli'den Büyükşehir'e "Menemen" eleştirisi: Cezalandırma politikası uygulanıyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Büyükşehir Belediyesinin yaklaşık 1 yıldır Menemen'e "cezalandırma" politikası uyguladığını, asfaltı dahi ilçe halkına çok gördüğünü belirtti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sürekli, Menemen'de sivil toplum kuruluşu, esnaf ve muhtar ziyaretleri gerçekleştirdi.

Menemen Kızılay Şubesini ve esnafı ziyaret eden Sürekli, Menemen Ziraat Odası Başkanı Arif Metin Karagöl ve yönetim kurulu üyeleri ve Gaybi Mahalle Muhtarı Emir Bahadır Gencer ile bir araya geldi.

Menemen'de değişimin hemen göze çarptığını vurgulayan Sürekli, şunları kaydetti:

"Aydın Pehlivan başkanımız, 1 yıl 1 ay gibi süredir görevde ve geldiğinden beri ekibi ile gece gündüz sahada. AK belediyecilik farkı ise Menemen'in her yerine yansımış durumda. İşlemez, borç batağında bir belediye varken 22 milyon liranın üzerinde borç ödendi. Belediye çalışanlarımız, geriden gelen maaşlarını aldığı gibi artık alın teri kurumadan ücretlerini zamanında alıyor."

Menemen'deki eksikliklerin 1 yıl gibi kısa zamanda tek tek giderildiğini aktaran Sürekli, "Peki buna karşın İzmir Büyükşehir Belediyesi ne yapıyor? 1 yıldan bu yana cezalandırma politikası uyguluyor. Bir asfaltı dahi Menemenlilere çok görüyor. Ama biz engellemelere, onların ayrımcılığına rağmen hemşehrilerimizin en iyi hizmeti alması için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.