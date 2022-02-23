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Haberler İzmir FETÖ şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

FETÖ şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

23.2.2022

FETÖ şüphelisinin evinden cephanelik çıktı
İZMİR İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ödemiş'in Kaymakçı Mahallesi'nde yaşayan H.Ç.'nin evinde çok sayıda silah ve FETÖ/PDY'ye ait yayınlar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. H.Ç.'nin evinde yapılan aramada FETÖ/PDY'ye ait 64 kitap ve dergiyle 48 DVD, 21 kaset ile 2 kalem tabanca, 1 havalı tabanca, 23 av tüfeği, 4'ü kurusıkı 14 tabanca, 3 pala, 1 samuray ve 1 subay kılıcının da aralarında olduğu toplam 4 kılıç bulundu. Gözaltına alınan H.Ç.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.