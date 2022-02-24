CHP’li gençler partiye isyan etti

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, HDP referanslıları belediye kadrolarına doldururken CHP'li gençlerin Büyükşehir'e isyanı büyüyor. Daha önce Konak'taki hizmet binası önünde eylem yapan bir grup CHP'li gencin ardından şimdi de, başka bir grup belediye önünde eylem yaptı.

ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) gönüllü olarak dışarıdan destek veren gençler, kendilerine verilen işe alım sözünün yerine getirilmemesi nedeniyle isyan etti. 3 yıl boyunca pandemi ve deprem gibi zorlu durumlar başta olmak üzere pek çok konuda yapılan çalışmalara gönüllü katkıda bulunan, birçok yerde görev alan yaklaşık 20 kişilik grup, Tunç Soyer'e seslenerek "Sözünüzü tutun" dedi.

Gençlerden Meltem Han, "Bu süreçte hepimiz Kovid olduk, ailelerimize bile bulaştırdık. Buna rağmen iyileşip tekrar görevimizin başına döndük, belediyeye destek olmayı sürdürdük. Hepimize işe alınma sözleri verildi. Ama hiçbir şekilde elimizden tutup yardım eden olmadı. Partinin öz evlatlarıyız ama sürekli üvey evlat muamelesi gördük. Sebebini anlamış değiliz" şeklinde konuştu

GÖNÜLLÜ GENÇLER TEHDİT EDİLDİ

İBB'NİN Spor Dairesi ve Muhtarlar Dairesi'nde görev yapan Onur Erdağ ve Volkan Akgün'ün kendilerine iş sözü vaadinde bulunup sonra da görmezden geldiklerini ifade eden gönüllüler, "Bize sürekli, başkanla iletişim halinde olduklarını ve işe alınacağımızı, sabretmemiz gerektiğini söylüyorlardı. Tunç Başkanımız da gönüllülerin arkasında duracağını, bizleri yalnız bırakmayacağını belirtmişti. Bir televizyon kanalında Volkan Akgün'ün ismini geçirip, mağduriyetimizi dile getirdiğimiz için bizleri arayıp tehdit etti. Bizim hakkımızda suç duyurusunda bulunup, hepimizle uğraşacağını söyledi. Biz bu tehditlere boyun eğmiyoruz. Emeklerimizin karşılığını istiyoruz" dedi.

■ ERCAN AKGÜN