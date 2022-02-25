Dolmuşçuların terminal isyanı

İzmir Balçova'daki İnciraltı İlçe Terminali'nin hali pes dedirtti. S.S 29 No'lu Özurlalılar ve S.S 20 No'lu Urla Birlik motorlu taşıma kooperatiflerine ait 80 dolmuşun taşımacılık hizmeti verdiği terminalde Büyükşehir Belediyesi'ne araç başına 120 lira aidat vermelerine rağmen dolmuşçulara doğru düzgün imkanların sağlanmadığı belirtildi.

Dertlerini Yeni Asır'a anlatan dolmuşçular, tuvaletlerin harabe halde olduğu terminalde ısınmak ve çay yapmak için kullandıkları kulübenin elektriğinin de kesildiğini söyledi. Yolcu bekleme salonunun da söküldüğünü belirten dolmuşçular, "Bizi buraya atıp, gerisine karışmadılar. Elektriğimizi bile kestiler. Kimse de bizimle ilgilenmiyor" dedi.

'HER AY NEDEN PARA VERİYORUZ!'

S.S 29 No'lu Özurlalılar Motorlu Taşıma Kooperatifi Başkanı Cemal Pakçe, "Burada sabah 05.00'dan gece 01.00'a kadar hizmet veriliyor. Bize hizmet vermeyeceksen neden araç başına her ay 120 lira veriyoruz? Burada elektriği kestiren de terminalin müdürü. Şikayet olduğu gerekçesiyle elektriğimizi kestiler" dedi. Şoförlerden Ufuk Haskollar (68) da, "Bir arkadaşımız geçen ay fosseptiğin içine düştü. Adeta cezalandırılıyoruz" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR