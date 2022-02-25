Suriyeli genç kız 6 ayda iyileşecek

Suriye'nin başkenti Şam'da 3 yıl önce atılan bomba sonucunda ellerinden ve sol bacağından yaralanan 28 yaşındaki İtidal Hüseyin'e İzmir'deki Mayasante Estetik Kliniği, sahip çıktı. Klinik sahibi olan Medikal Estetik Doktoru Osman Baş, Suriye'den İzmir'e gelen genç kızın elleri ve bacağındaki yanık izlerini hiçbir karşılık beklemeden ücretsiz olarak tedavi edeceğini söyledi.

ÜZÜLÜP VAZGEÇTİLER

Ailesiyle birlikte kliniğe gelen genç kızın tedavi ücretinin tahmini olarak 100 bin lirayı geçebileceğini söyleyen Dr. Baş, "Ellerini ve parmaklarını rahatlıkla kullanabiliyor. Ama görüntü olarak rahatsız olduğu için bizden estetik tedavisi istediler. Ücreti duyunca da üzülerek yaptırmaktan vazgeçince biz de insani açıdan tüm tedavilerini karşılayacağımızı teklif ettik. Onlar da kabul etti. İnşallah, uygulayacağımız tedaviler sonucunda 5-6 ay içinde olumlu bir sonuç alırız" dedi.

İZMİR'E YERLEŞTİLER

Suriye'deki savaş mağdurlarından biri olan İtidal Hüseyin, 3 yıl önce Şam'da yaşanan bombalı saldırıda evinden çıkarken yaralandı. Patlama sonucu elleri ve sol bacağında yanıklar oluşan İtidal Hüseyin, diğer Suriyeli vatandaşlar gibi ailesiyle birlikte İzmir'e geldi. Karabağlar ilçesine bağlı Eskiizmir semtinde ailesiyle birlikte yaşayan İtidal Hüseyin, ellerini ve bacağındaki yanık izlerinden rahatsız olmaya başladı.

SEVİNDİREN HABER

Hiçbir fonksiyonunu kaybetmeyen ellerini kullanabilse de yanık izlerini yok etmek için Alsancak'ta bulunan Mayasante Estetik Kliniği'ne gitti. Yapılan muayene sonucunda maddi durumu iyi olmadığı için tedavi ücretini karşılayamayacağını söyleyen genç kız, bu kararından vazgeçti. Ancak klinik sahibi olan Medikal Estetik Doktoru Osman Baş, genç kızı bu şekilde çaresiz bırakmak istemedi ve tüm tedavileri karşılayacağını, hiçbir ücret talep etmeyeceğini söyledi. Bu müjdeli haber üzerine çok sevinen İtidal Hüseyin, klinik sahibi Osman Baş'a teşekkür etti.

ESKİSİ GİBİ SAĞLIKLI OLACAK

YENİ Asır'a yaptığı açıklamada genç kızın ellerinin 5-6 ay içinde yeniden eskisi gibi sağlıklı olabileceğini söyleyen Osman Baş, "Yanık olan yerlere lazer, enjeksiyon, kimyasal peeling ve renk açıcı tedaviler uygulayacağız. Yanık izlerini yok etmek için ayrıca kolajen tedavileri uygulayacağız. Tedavi sürecinde nasıl sonuç alacağımızı 4-5 ay sonra göreceğiz. Yanık tedavisi her zaman yapıyoruz ama savaşta atılan bomba yanığı biraz daha farklı bir işlemler gerektirebilir. Bunu tedavi sürecinde göreceğiz" dedi.

TOLGA TEKİN