İzmir’deki Ukraynalılar toplandı! ’Ukrayna halkı da Türkler gibi kahramanca savaşıyor’

İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, saat 13.00'te Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı harekatı protesto etmek için Konak ilçesi Gündoğdu Meydanı'nda toplandı. Ellerinde Türk ve Ukrayna bayrağı olan grup, her iki ülkenin de milli marşını çaldı. "Diktatör Putin" ve "Savaşı durdurun" sloganları atan grup adına konuşan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, Türk halkına teşekkür ederek başladığı konuşmasında, "Türkler çok kısa sürede çok büyük yardım yaptı. Eminim ki bu yardımlar Ukrayna ordusu için çok değerli olacak. Çünkü bu yardımlar oradaki askerlere malzeme almak için harcanacak. 4'üncü günde savaş hala devam ediyor. Her ne kadar zalim Putin istediklerini çok hızlı bir şekilde elde edemiyor olsa da oradaki savaş devam ediyor ve şu an aslında daha kötü bir hale geldi. Zalimce, sivil halkı, sivil konutları vurmaya başladılar. Orduya yapamadıklarını sivillere yapmaya başladılar" dedi.





'UKRAYNA HALKI DA TÜRKLER GİBİ KAHRAMANCA SAVAŞIYOR'

Uygulanan yaptırımların yeterli olmadığını söyleyen Özbek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu an dünya sonunda ne olup bittiğini anlamaya başladı ve birtakım yaptırımlar uygulamaya başladı ancak bu da yeterli değil. Tüm dünya Rusya'yı izole etmeli ki, Rus halkı da başındakinin kim olduğunu anlasın. Şu an Ukraynalılar resmen yok edilmeye çalışılıyor, soykırım uygulanmaya çalışılıyor, tıpkı Sovyetler'de de olduğu gibi. Biz hep birlikte bu faşizmi durdurmalıyız. O yüzden hem Türk yetkililerine hem de dünyadaki tüm devletlere sesleniyorum, en hızlı bir şekilde bu savaşı durdurmamız lazım. Ukraynalılar şu an topraklarını savunmak için kahramanca savaşıyor ve savaşmaya da devam edecek. Hiç kimse kaçıp gitmeyecek, Cumhurbaşkanımız da bunun en büyük örneğidir. Türk halkı da bu tür bir savaşı en son Kurtuluş Savaşı'nda gördü ve şu an Ukrayna halkı da aynı Türkler gibi topraklarını savunmak için kahramanca savaşıyor. Acımız çok büyük, çocuklarımız ölmeye devam ediyor, kayıplarımız sürüyor. Buradan Rusya vatandaşlarına da sesleniyorum; Ukrayna'ya gelen vatandaşlarınız henüz çocuk. Onlar ne olup bittiğini bile anlamadan oraya girdiler ve çoğu esir düştü, kimisi öldürüldü. Lütfen çocuklarınızı savaşa göndermeyin. İktidar her zaman milletin olmalı; bunu fark edin ve iktidarınıza sahip çıkın."





İzmir Kırım Türkleri Derneği Başkanı Nuran Çağatay da Kırım Türkleri olarak her zaman Ukrayna halkının yanında olduklarını ifade edip, "Biz sizin her zaman yardımınıza koşarız. Çünkü biz sizinle aynı kaderi paylaşıyoruz, Rusya 8 sene önce bizi de ilhak etmişti. Hepimiz aynı acıları yaşadık, inşallah tez zamanda bu harp biter" dedi.



Gruptan bazı kişilerin gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. Grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı.