Şiddet mağduru Duygu gençlere rehber oldu

Birkaç yıl önce 2 yaşındaki kızıyla sokağa atılan şiddet mağduru Duygu Tor (38), zorlu mücadelesinden zaferle çıktı. Tek başına çalışarak çocuğuna bakan Tor, eğitimini de aksatmadı. Sosyoloji eğitimi ve bağımlılık danışmanlığı sertifikası alan Tor, bugün dezavantajlı mahallelerde yardıma ihtiyacı olan insanlara omuz veriyor.

İzmir'de 1 çocuk annesi Duygu Tor, 2016 yılında birlikte yaşadığı İ.D.'den (38) şiddet görmeye başladı. 2020 yılında İ.D. işlediği bir suç nedeniyle cezaevine girdi. Tor ise eşinin yakınları tarafından 2 yaşındaki kızıyla birlikte 3 aylık hamile olmasına rağmen sokağa atıldı. Zor günler geçiren ancak 2 yaşındaki kızı ve karnındaki bebeği için mücadele eden Tor, garsonluk yapmaya başladı.

Bu süreçte düşük nedeniyle bebeğini kaybeden Tor'un yolu, İzmir Toplumsal Uyuşturucu ile Mücadele ve Eğitim Derneği (İZTUMED) Başkanı Bedri Yalçın ile kesişti. Yalçın'ın yönlendirmesiyle, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'ne kayıt yaptıran Tor, bir yandan da İstanbul'daki bir vakıf üniversitesinden 'masal terapisi', 'oyun terapisi', 'yaratıcı drama', ve 'bağımlılık danışmanlığı' sertifikası aldı.

Zorlu süreci anlatan Duygu Tor, "Sokakta kaldığım için çalışmak zorundaydım. Çocuğum için mücadeleyi hiç bırakmadım. İyi insanlarla karşılaşmak da bu süreçte en büyük şansım oldu" dedi. Bağımlılıkla ilgili sempozyumlar düzenlediklerini belirten Tor, "Dezavantajlı mahallelere gidiyoruz. Uyuşturucu bağımlısı gençlerimizi kurtarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Hastaneye yatırıyoruz. Psikoterapilerini yapıyoruz" diye konuştu.

"ÇOCUĞUM YAPMAZ DEMEYİN"

Ailelere de seslenen Tor, "Asla çocuğum yapmaz' demeyin. Avukat, doktor, öğretmen, hatta din görevlisi olabilirsiniz. Bağımlılık danışmanıyım. Ben bile çocuğum için korkuyorum" ifadelerini kullandı. Tor'un verdiği destekle uyuşturucuyu bırakanlardan U.Ö. de (22), "Neler yaşamadım ki. En dibi gördüm. Duygu Hanım bana el uzattı. Gençler arkadaşlıklarına dikkat etsinler. Uyuşturucu birçok şeyi götürüyor. Başta insanlığını götürüyor" dedi.