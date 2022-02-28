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Haberler İzmir Ailevi sorunlarını arabulucuyla çözüp avukatlığa başladı

Ailevi sorunlarını arabulucuyla çözüp avukatlığa başladı

28.2.2022

Ailevi sorunlarını arabulucuyla çözüp avukatlığa başladı

İzmir Buca'da yaşayan Nihalcan Güneş (24), 5 yıl önce lise son sınıfta üniversite sınavına hazırlandığı dönemde, ailesiyle yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle İzmir Arabulucular Derneği'ne başvurdu. Arabulucunun desteğiyle sorunlarını çözen Güneş, 2017 yılında İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 4 yıl sonra mezun olup, stajyer bir avukat olarak meslek hayatına başlayan Güneş, savcı olabilmek için sınavlara hazırlanıyor. Arabulucunun ailesiyle arasında bir köprü görevi gördüğünü hissettiğini anlatan Güneş, "Arabulucu Feridun bey ailemle aramda bir köprü oldu. Daha iyi çözümlere ulaştık. Bu yıl savcılık sınavına hazırlanıyorum" dedi.