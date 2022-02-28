İzmır'in Bornova ilçesinde bir akaryakıt istasyonundan aldığı 5 varil mazotun parasını ödemeden kaçan şüpheli ile olaya karıştıkları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı. Evka-3 Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna plakasız minibüsle gelen bir kişi, 5 varil ile satın aldığı 856 litre mazotun parasını ödemeden kaçtı. İhbar üzerine polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli Y.A, kaçmaya çalışırken bekçiler tarafından yakalandı. Polis, olaya karıştığı belirtilen 3 kişiyi daha gözaltına aldı.