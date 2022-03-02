Evlatları kovunca el ele ölmek istediler

ADINI eğlence ve lüksle duyuran Muğla'nın Bodrum ilçesi büyük bir aile dramına sahne oldu. Yaşlı bir çift el ele tutuşup kendini denize bırakarak canına kıymak istedi. Yaklaşık iki hafta önce İzmir'den, Bodrum'da yaşayan kızlarının yanına gelen ve anlaşamadıkları için kızlarının evden kovduğu iddia edilen yaşlı çift çareyi ölmekte aradı. 74 yaşındaki İsmail İyiürgülü ile 69 yaşındaki eşi Hülya İyiürgülü Bodrum Liman Başkanlığı önünde el ele tutuşup denize atladı.

SON ANDA KURTARILDILAR

OLAYI gören çevredeki vatandaşlar, çifti kurtarmak için seferber oldu. Limanda bağlı teknelerin üzerine çıkan vatandaşlar, çifti boğulmak üzereyken kurtardı. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift, denizden çıkarıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslara alındı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, tedavi altına alınırken genel sağlık durumları iyi olduğu belirtildi.

Yaşlı karı koca, tedavileri yapıldıktan sonra dün akşam saatlerinde taburcu edilerek yetkili makamlar tarafından yaşlıların ve kimsesizlerin kaldığı bir otele yerleştirildi. Yemek, giysi ve ilaç ihtiyaçları karşılanan İsmail ve Hülya İyiürgülü'nün bir süre otelde kalacakları ve bakımlarının yapılacağı, ardından İzmir'deki yakınlarının yanına gönderilecekleri öğrenildi. Son derece üzgün oldukları gözlenen İyiürgülü çifti olay hakkında kimseyle konuşmak istemedi.

ÇESME'DEKİ ÇİFT KURTARILAMAMISTI

OLAY, 2017 yılının Şubat ayında Çeşme'de el ele denize atlayarak ölüme giden çiftin dramını akıllara getirdi. 70 yaşındaki Altan Çetin ile 68 yaşındaki eşi Ülker Çetin'in cenazeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yan yana toprağa verilmişti. Cenazeye çiftin Kanada'daki oğulları Levent Noyan Çetin katılmamış, mezarlıkta, namazı kıldıran imamla birlikte sadece 4 kişi tabutlarının önünde saf tutmuştu. Çiftin intihar mektubu ve otel çalışanlarına bıraktıkları bahşiş herkesi duygulandırmıştı.

FERDİ YAVUZ