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Haberler İzmir İzmir'de sahte alkol operasyonu! 11 bin 60 litre kaçak etil alkol geçirildi

İzmir'de sahte alkol operasyonu! 11 bin 60 litre kaçak etil alkol geçirildi

İzmir'in Torbalı ilçesinde polis ekipleri tarafından bir imalathane ve depoya düzenlenen baskında 11 bin 60 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA

02.03.2022, 12:11

İzmir’de sahte alkol operasyonu! 11 bin 60 litre kaçak etil alkol geçirildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte içki yapımında kullanılmak üzere etil alkol üretim ve sevkiyatının yapıldığı 1 imalathane, 1 depo ve 3 araca baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda 11 bin 60 litre kaçak etil alkol, 8 adet 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, farklı ebatlarda 5 krom damıtma kazanı, dolum makinesi, kare kod basma cihazı, ambalaj malzemeleri ve taklit etikler bulundu.

Adreslerde bulunan 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.A, F.T, U.K. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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