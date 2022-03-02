Rant için doğayı katletmeyelim

Yeni Asır'ın İzmir'in gözbebeği Çeşme ilçesi Paşalimanı koyunda "Nitelikli Doğal Koruma Alanı" kapsamında bulunan doğa cenneti eski Vekamp arazisinin 265 milyon liraya satışı için ihaleye çıkıldığını ortaya koyan haberi büyük yankı buldu. Doktor Binbaşı Halis Temel Vakfı'nca yapılacak satışı durdurması için imza kampanyası başlatıldı. '

MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ'

Kampanya metninde, "Rant uğruna bu cenneti betona teslim etmeyelim. Dr. Halis Temel'in emeğine, hatırasına, emanetine sahip çıkalım. Paşalimanı koyumuz kanalizasyon sistemi olmayan şu anda bile kirlenmeye başlamış küçük bir koydur. Yapılaşmayla birlikte sirkülasyonun artmasıyla daha da kirlenmesine yol açmayalım.Her tarafın betonlaşmasıyla Çeşme'nin marka değerini yitirmesine neden olmayalım. Bizler Paşalimanı sakinleri olarak bu konuda sonuna kadar mücadele etmeye hazırız. Çeşme Belediyesinin, Vakıflar İzmir Bölge Müdürlüğünün, tüm ilgili tarafların bu ihalenin iptali için gerekli adımları atmasını talep ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Change.org'ta yürütülen kampanyayı 2 bin 200'den fazla kişi imzaladı. Bu arada Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran da 21 adet arsanın satışının durdurulması için çağrıda bulundu. Oran, "Çeşmemizin çıkarlarını korumak görevimiz. Ayrıca Çeşme aşığı müteveffa Halis Temel'in iradesine duyduğumuz saygı nedeniyle satış işleminin durdurulması talebimizi vakıf yönetimine ilettik. Talebimizin olumsuz sonuçlanması halinde Belediyemizce işlemin iptali için yasal mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ORAN'DAN DESTEK

Arsaların 1. Derece Sit Alanı olduğunu belirten Oran, "Çeşme'mizin, doğal zenginliklerini korumak, gelecek kuşaklara sürdürülebilir bir yaşam alanı bırakmak adına 1. derece doğal SİT alanı kapsamındaki, söz konusu arsaların özenle korunması ve özel mülkiyete konu edilmemesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

CENNETE ÇEVİRİP VAKIF KURDU

HALİS Temel, yaklaşık 50 yıl önce bölgenin ağaçlandırılması adına bir vakıf kurmuştu. Temel, sağlığında Vekamp olarak bilinen bölgedeki bu arsaların satılması halinde satış gelirinin yüzde 85'inin vakfa verilmesini istemişti. Buranın satışı konusunda vakıf ve Temel'in mirasçıları arasında uzun yıllardır bir anlaşmazlık yaşanıyordu. Ancak vakıf buradaki arsaları satabileceklerine dair mahkemelerden karar çıkarttırdı ve ihaleye çıktı. Açık artırmanın ise 7 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi. Halis Temel'in mirasçıları itiraz etti.

Mirasçıların avukatı, "Bu arsaların tapuları bizde. Yurtdışından Türk bir alıcı bulduk. Buraya 30 milyon dolar veriyor. Onunla pazarlık yapılıp satılması hem vakfın hem aile fertlerinin daha çok yararına. Ayrıca vakfın burayı satışa çıkarabilmek için aldırdığı mahkeme kararına Anayasa Mahkemesi'nde itiraz ettik. O dava sürüyor" demişti.

ERHAN GÜLENÇ