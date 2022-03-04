Salih Güney ucubeleri CİMER’e de şikayet etti

ÇEŞME'DE belediyenin 500 yıllık tarihi kalenin önüne inşa ettiği 4 büfeye yönelik isyan sürüyor. Ucube olarak nitelendirdiği bu büfelerin bir an önce yıkılmasını isteyen ünlü sinema sanatçısı Salih Güney, şimdi de belediyeyi CİMER üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a şikayet etti. Güney, CİMER'e yazdığı dilekçede, "Çeşme Kalesi günümüzde UNESCO tarafından Dünya Mirası Koruma Listesi adayı ve 1.derece SİT alanıdır. Ne yazık ki Çeşme Belediyesi, 1.derece SİT alanı olan bölgeye adeta ucube görünümü vermek için var gücüyle çalışmaktadır. Söz konusu belediye, kalenin deniz yönüne olmak üzere dört tane çirkin görünümlü büfe yaparak kalemizin denizden gelen yönündeki muhteşem sülietini bozmaktadır" dedi.

TARİHE SAHİP ÇIKALIM

DİLEKÇENİN devamında Güney, "Yüce makamınızın konuya göstereceği hassasiyeti bilerek bu bilgilendirmeyi makamınıza yapıyor ve siz yüce devlet makamınızdan yardım talep ediyorum. Geçirdiği savaşlara ve depremlere rağmen dimdik ayakta olan Çeşme Kalemize sahip çıkarak ecdadımıza saygımızı bir kez daha ispat etmenin gururunu yaşamak adına birlikte hareket edeceğimize olan inancım tamdır. Şimdiden konuya göstereceğinizden emin olduğum hassasiyetiniz için teşekkür eder yüce makamınıza saygılar sunarım" ifadelerini kullandı. ■ ERHAN GÜLENÇ