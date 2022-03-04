Yücel, Tire’de de gol yiyebilir/ KULAĞIMA GELENLER

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Kınık İlçe Başkanlığı'ndan istifa ettirdiği, hatta o seçilecek diye kongre iptal ettiği İsmail Yılmaz'dan müthiş bir gol yedi. Yılmaz, geçtiğimiz günlerdeki kongrede son anda aday olup yeniden ilçe başkanı seçildi. Kulislerde Yücel'in şimdi de Tire'de benzer bir gol yiyeceği konuşuluyor.

Çünkü bu ilçede Yücel tarafından görevden alınan İlçe eski Başkanı Hakan Şenoyar'ın desteklediği aday Nejat Bozkurt'un şansının yüksek olduğu belirtiliyor. İlçeye Deniz Yücel'in kayyum yönetim başkanı olarak atadığı Şenol Sarıdoğan'ın adaylığı da gündemde... Ancak adaylığını bile net olarak bir türlü açıklayamayan Sarıdoğan'ın yarışa hiç girmeyebileceği de iddialar arasında.

ERHAN GÜLENÇ