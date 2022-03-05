Kanatsız melekler

Etkinliğe Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Semiha Cuccui, Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği Karşıyaka Şubesi Başkanı Ayşegül Tezcan, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Başkanı Tülin Eraslan, KASİAD Başkanı Süleyman Özsakallı'nın bulunduğu Karşıyaka'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile KAZED'in kurucu başkanı Sema Öztekin ve Onursal Başkanı iş adamı Osman Avcı olmak üzere yüze yakın kişi katılarak destek verdi.

DERNEĞİ ATATÜRK KURDURDU

TYSD'nin 94. yılı da kutlanan etkinlikte TYSD Karşıyaka Şubesi Başkanı Şule Bayraktutan ve KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu konuşma yaptı. Başkan Bayraktutan "Bağışları ile derneğimize maddi manevi değer katan, Atatürk Eğitim bursu ile öğrencilerin yarınlarına, ihtiyaçlı ailelerimizin ocaklarına umut olan bağışçılarımız ve üyelerimizle dernekler arası dayanışmanın örneği olmak istedik. Derneğimize 94 yıldır koşulsuz inanan, güvenen, bağışlarıyla bizi destekleyen, ihtiyaç duyulan her alanda hizmet götürmemizi sağlayan milletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

'BİZ DE VARIZ BİZ DE YAPARIZ'

KAZED Başkanı Tülin Topuzoğlu ise yaptığı konuşmada, yolculukların, dostlukların, paylaşımların en güzel en anlamlı yolculuğu olduğunu belirterek, "Bu yolculuğumuza engelliler, özelde zihinsel engelli yurttaşlarımızın "biz de varız biz de yaparız" sloganı ile çıktık. İnsan onuruna yaraşır bir hayat sürmelerine olan inancımızla farkındalık yaratma, dernekler arası dayanışmanın paylaşmanın örneği olmak istedik ve Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği kurduk" dedi. KAZED'in Onursal Başkanı Osman Avcı kahve poşetlerinden devletten geri verilen bir yıllık pay geri ödemesini iki derneğe bağış yapması büyük alkış aldı. Konuşmalardan sonra 94. yıl pastası kesildi.

TOLGA TEKİN