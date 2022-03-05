Soyer’e isyan her yerde!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ulaşımdaki 90 dakika uygulamasını artık paralı hale getirirken Türkiye'ye örnek olan bir diğer projesi Süt Kuzusu'na da büyük darbe vurdu. Projenin başlangıcında ve sonraki yıllarda ana yüklenicisi olan Tire Süt Kooperatifi büyük ölçüde devre dışı bırakan ve eşi Neptün Soyer'in başkanlık yaptığı Köy-Koop üzerinden süt teminine başlayan Soyer'in Süt Kuzusu projesindeki yaş aralığını önce 0-5'ten 1-5'e ardından da geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız 1-4'e düşürdü.

25 BİN AİLE KAPSAM DIŞI KALDI

Böylece 25 bin ailenin kapsam dışı bırakıldığı hesaplanırken, vatandaşlar süt dağıtımında yaşanan aksaklıklara isyan etti. Projeyle ilgili şikayetlerini dile getiren bazı vatandaşlar uygulamanın 1-4 yaş olarak değiştiğini, bu sebeple çocuklarının bu uygulamadan faydalanamadıklarını söyleyerek İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Vatandaşlar süt dağıtımındaki düzensizlik ve aksaklıklara da isyan etti.

ISRAFIN FATURASI ÇOCUKLARA KESİLDİ

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, söz konusu iddiaları sosyal medya hesabından paylaşırken, Büyükşehir'e şu sözlerle yüklendi: "İzmir'de Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 bin aileye yapılan süt yardımı artık yok! İsrafın ve savurganlığın faturası maalesef çocuklarımıza kesildi. İzmirliler, CHP'nin beceriksizliklerinin diyetini ödemekten bıktı. Elle tutulur tek işleri, ellerine yüzlerine bulaştı."

"SADECE TİRE SÜT'TEN ALIM YAPMIYORLAR"

TİRE Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Büyükşehir'in sütü yalnız Tire Süt'ten almayı bıraktığının altını çizerek, "Kınık'tan, Bergama'dan, Kiraz'dan ve bir miktar da bizden alıyor. Biz Süt Kuzusu için çok büyük yatırımlar yaptık. Bugünün parasıyla 15 milyon liralık yatırımdı. 62 tane sıfır araç aldık. Sonra belediye bunları dağıtınca her 6 aylık dönemde azaldıkça araçlarımız boşta kaldı" demişti.

BİR İŞİ DE DOĞRU DÜZGÜN YAP



NAZİKE: Süt Kuzusu sütlerin 5 yaştan 4 yaşa indiğini söyleyerek kızımın sütlerini vermedi. Kızım daha 5 yaşına yeni girdi. 5 yaşa girmeden önceki 2 aylık sütünü de getirmediler. Yaşın 4 yaşa indiğinden bile haberimiz yok ki, hala internette aramada 5 yaş yazıyor. Nasıl bir Büyükşehir'sin ya, yaptığın bir işi de doğru düzgün yap.

TC Gonca: 2017 Ağustos doğumluyuz ancak sütümüz gelmedi. Sonuçta en başta 5 yaşa kadar denildi. 10 aydır süt gelmesi gerekirken 2022'de kesildi. Yeni başlayanlar için uygulanmalı. 10 aylık süt demek bizim için destek. Belediye olarak bu kadar ayın peşine düşünmemeli. Sizden cevap bekliyoruz.

MURAZ Özçelik: Neptün Soyer hanımefendi özellikle saygılarımı sunarım. Kızlarım Süt Kuzusu projesi üyesi. 21.02.2018 doğumlular. 4 yaşa yeni girdiler. İnternet sitesinde proje kapsama sınırı 1-5 yaş arası diyor ve sütlerimiz Aralık'tan bugüne gelmiyor.

DUYGU: Merhaba şikayet hattınızı arıyoruz, açmıyorsunuz. 3 aydır bize süt gelmiyor ama araçlarınız bizim mahallede geziyor. Neden bir açıklama yapılmıyor anlamadım. Lütfen yetkili biri Balçova Eğitim Mahallesi ile ilgilenebilir mi?

MERVE Uyan Emiroğlu: Merhaba. Süt kuzusu sütlerimiz 2.5 aydır gelmiyor. 1780 Sokak-Karşıyaka. Bu bölgedeki komşularımıza da gelmemiş. Yardımcı olur musunuz?

CEYCEY1925: Şimdi size dünyanın en saçma sistemini anlatacağım. Süt Kuzusu 5 yaşa kadar deniliyor ama 5 yaşa kadar değil, doğduğun yıl baz alınıyormuş, ay değil. Atıyorum 2017 Kasım'da doğan çocuğunuz varsa 2022'ye girdiğiniz için kesiliyor, daha 5 yaşına girmesine 9 ay kalsa bile.

ALİ: Süt kuzusu programında dağıtılan sütlerimiz çok uzun zamandır gelmiyor. Yolda tesadüfen gördüğüm Süt Kuzusu aracındaki yetkiliye sorduğumda "Piri Reis Mahallesi'ne yarın ya da sonraki gün dağıtım olur" demesine rağmen üzerinden 10 gün geçti. Vermeyecekseniz çaresine bakalım.

ERHAN GÜLENÇ