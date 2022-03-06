Buca’dan Mardin ve Kars’a iyilik köprüsü

BUCA Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merke- teşekkür etti. zi çalışanları ve kursiyerleri Kars'taki minikler için atkı ve bere örerken, Buce Belediyesi Tenis Kulübü ise Mardin'deki miniklere 12 adet tenis raketi ve 30 adet top gönderdi.

Geçtiğimiz günlerde Kars'ın Kağızman ilçesinin Yukarıgüney köyündeki ilkokul öğretmenlerinin okul kütüphanelerindeki kitap eksiği için sosyal medyadan yaptıkları çağrıya karşılık vererek onlarca çocuğun yüzünü güldüren Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi, kalpleri ısıtan bir dayanışma örneği daha sergiledi. Merkezin çalışan ve kursiyerleri aynı okuldaki minikler için 120 takım atkı ve eldiven ördü. Hediyelerini alan minikler hayırseverlere teşekkür etti.