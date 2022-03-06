Tunç Soyer’den dev satış

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir yandan belediyenin borcunu 3-4 milyar liradan 12 milyar lira seviyesine çıkarırken diğer yandan kurumun mallarını da büyük bir hızla satıyor. Seferihisar Belediyesi'ndeki 10 yıllık başkanlığı döneminde belediyenin imar turizmli arsalarını tek tek satan ve üzerine yüklü miktarda borç bırakan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde de aynı yöntemi uyguluyor.

652 DAİRE, 138 ARSA

Göreve geldiği tarihten bu yana belediye encümeninin aldığı kararlar üzerinden yapılan araştırmada Soyer'in 3 yılda toplam 790 taşınmaz satışı yaptığı ortaya çıktı. İzmir'de değerleme ve kredi derecelendirme uzmanı olarak görev yapan Vakıfbank eski müfettişlerinden İbrahim Naki Avşar'ın yaptığı araştırmaya göre, satılan 790 taşınmasın 652'si daire, 138'i ise toplam 56 bin 602 metrekarelik arsadan oluştu. Bunların toplam satış bedeli ise, 489 milyon 248 bin lira olarak hesaplandı. Satışlar arasında Karşıyaka'da bir müteahhit şirkete 4 bin metrekarelik arsanın 32 milyon liraya satılması dikkat çekti. Öte yandan bazı emlak ve inşaat şirketlerinin belediyeden çok sayıda taşınmaz aldığı görüldü.

Tunç Soyer'den önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 15 yıl yöneten Aziz Kocaoğlu, mülk satışı yapmamakla ve bununla birlikte kurumun mali yapısının güçlü olmasıyla övünüyordu. Ancak Soyer'in gelişiyle Büyükşehir'deki borçlanma gibi gayrimenkul satışları da patlama yaptı.

'BU BÖYLE GİTMEZ!'

İBRAHİM Naki Avşar'ın belediye encümen kararları üzerinden yaptığı araştırmayla Tunç Soyer'in satış bilançosunun ürkütücü boyutlara ulaştığı ortaya çıkmış oldu. Avşar, "İşin kaygı verici boyutu bu satışlardan elde edilen gelirle belediyenin idari giderlerinin finanse edilmesi. Bu parayla personel maaşlarını ödüyorlar. Çok yanlış bir yöntem. Bu nereye kadar sürecek? Bu tür satışlarla idari giderleri karşılamak yerine tasarrufa gidilmesi, yeni gelir kaynaklarının yaratılması gerekiyor. Yoksa satacak bir şey kalmayınca ne olacak? Bu satışlara CHP'nin de müdahale etmesi gerekir" diye konuştu.

■ ERHAN GÜLENÇ