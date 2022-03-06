Yaşlıların yüzü ‘Dijital Torun’ ile gülüyor

TÜRK Kızılayı'nın 'Dijital Torun' projesi, pilot ilçe olarak belirlenen İzmir Gaziemir'de uygulanmaya başlandı. Projeyle ilçede yalnız yaşayan 65 yaş üstü kadınlar, ihtiyaçlarını gönüllü karşılayacak gençlerle tanıştırılıyor. Zehra Yalçın'ın (75) yüzü de projeyle güldü. Telefonla arayarak ihtiyaçlarını soran Kızılay gönüllüsü Raziye Tuba Eren'e (36) eksiklerini söyleyen Yalçın, kapısına getirilen mutfak tüpüyle büyük mutluluk yaşadı. Kızılay gönüllüsü Eren de, "Zehra teyze ile en fazla 10 günde bir görüşüyoruz. Telefonla daha sık konuşuyoruz. Bir isteği olduğunda beni arayıp söylüyor" dedi. Kızılay Gaziemir Şube Başkanı Davut Dinçel de projenin tüm Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

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