Kuyumcu çiftten 7 milyonluk vurgun

İzmir'in Gaziemir ilçesinde kuyumculuk yapan Mehmet Esen (36), emanet aldığı 7 milyon lira değerindeki altınla birlikte sırra kadem bastı. Dolandırıldığını anlayan esnaf ve müşteriler, kapalı kepenkleri görünce şok geçirdi. Gaziemir'de duyanları şaşkına çeviren olay, 2 Mart'ta Önder Caddesi'ndeki bir kuyumcuda meydana geldi. Yaklaşık 10 yıldır kuyumculuk yapan Mehmet Esen, olay günü saat saatlerinde işyerini açtıktan yarım saat sonra altınla dolu olduğu düşünülen bir çanta ile çıktı. Çevredeki esnaf, ilk kez işyerinin kepenklerinin tüm gün kapalı olduğunu görünce şüphelendi. 7 milyonluk vurgun ise Esen'e ve eşine cep telefonundan ulaşamayan mağdurların işyerinin önüne gelmesi ile ortaya çıktı.





"BİLEZİĞE ÇEVİRELİM"

İddiaya göre Esen, olaydan bir hafta önce güvenini kazandığı müşterilerine "Gram altınlarınızı verin, ben bunları bileziğe çevireyim" diyerek emanet altın topladı. Esen'in ayrıca düzenli olarak alışveriş yaptığı altın toptancılarını da aradığı ve bu kişilerden de emaneten yüklü miktarda çeyrek ve Ata altın aldığı öğrenildi. Piyasa değeri 7 milyon lira olan 8 kilo altınla ortadan kaybolan Esen'den ve ailesinden haber alınamazken, olaydan dolayı şuan 30'a yakın mağdurun olduğu öğrenildi. 2 Mart Çarşamba günü sabah 08:30'da işyerini açarak içeri giren Esen'in yarım saat sonra elindeki çanta ile çıktığı anlar, güvenlik kamerası kayıtlarına da yansıdı.



FİRARİLERİN EVİNE ÇİLİNGİRLE GİRDİLER

MEHMET Esen'in, 1 çocuk annesi eşi Emel Esen'in de aynı gün üzerine kayıtlı olan aracın satışını yaptıktan sonra sırra kadem basması kafalarda soru işareti bıraktı. Mağdurlar, "İnsanlık hali, cenazesi vardır. İşyerini kapatıp gitmiş olabilir dedik ancak bütün gün aradık Mehmet Esen'e ulaşamadık. Eşini aradığımızda o da bizi, 'Ben şu an şuradayım, birazdan geleceğim' gibi bahanelerle oyaladı. Öğleden sonra aradığımızda onun da cep telefonu kapalıydı" dedi. Birkaç gün sonra Esen çiftinin evine çilingir yardımı ile girdiklerini belirten mağdurlar, hiçbir ize rastlamadıklarını söyledi.

METİN BURMALI