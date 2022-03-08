Eski sevgiliden 3 saatlik işkence

Çiğli Harmandalı Mahallesi'nde yaşayan Gamze Tümtürk, 3 senedir birlikte olduğu E.Y.'den, fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü gerekçesiyle 12 gün önce ayrıldı. Aradan geçen süreçte, E.Y. tekrar barışmak istediğini söylese de Tümtürk bunu kabul etmedi. Geçtiğimiz Cuma günü saat 06.00 sıralarında eve giren E.Y, yatak odasında uyuyan Tümtürk'ün yanına gidip barışmak istediğini söyledi.

TUTUKSUZ YARGILANACAK

Tümtürk bunu istemeyince, E.Y. bir anda genç kadına saldırdı. Olaydan sonra gözleri başta olmak üzere yüzünün ve vücudunun birçok bölgesinde morluklar oluşan Tümtürk, polise gidip şikayetçi oldu. Olay günü polis ekipleri tarafından gözaltına alınan E.Y, polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olayı anlatan Tümtürk, yumruk ve tekmelerle saldırıya uğradığını belirterek, "Bir süre sonra bana, 'Uykusuzum, 2 saat uyuyalım sonra gideceğim' dedi. Ben de daha fazla şiddet göstermemesi için kabul ettim. Bir süre sonra beni kaldırıp birlikte olmak istediğini söyledi ve kabul etmedim. Bunun üzerine beni daha fazla dövmeye başladı. En son çığlık atıp kaçtım ancak saçımdan tutup beni yere fırlattı. Kafamı, yüzümü her yerimi tekmeledi, yumruklar attı. Sonrasında ben sinir krizi geçirip çığlıklar atmaya başlayınca evi terk etti" dedi.

GAMZE TÜMTÜRK OLAY SONRASI DARP RAPORU ALDI

22 yaşındaki Gamze Tümtürk, yaşadığı korkunç olaydan sonra psikolojisinin bozulduğunu ve evde tek başına kalamadığını söyledi. Serbest bırakılan saldırganın cezasını çekmesi gerektiğini belirten talihsiz kadın, "Ölüm haberimle televizyona çıkmak istemiyorum" dedi.