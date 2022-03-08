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İzmir'de bir dönemin sonu! Buca Cezaevi'nde yıkım başladı

Buca Cezaevi'de yıkımın başlamasıyla İzmir'de bir dönemin de sonu geldi. 62 yıl hizmet verilen yapının yerine yeşil alan, ticaret alanı ve belediye hizmet alanı yapılması planlanıyor. Buca Cezaevi, 'Susuz Yaz' ve 'Ben Doğarken Ölmüşüm' gibi Yeşilçam filmlerine de ev sahipliği yaptı. Bülent Ersoy ve İbrahim Tatlıses gibi ünlü isimler de geçmiş yıllarda Buca Cezaevi'nde yattı.