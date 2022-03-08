İzmirli itfaiye amiri işe giderken kalbine yenildi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürlüğü'nde Merkez Bölge Amiri olarak görev yapan 53 yaşındaki İsa Hatipoğlu hayatını kaybetti. Sabah evinden işe gitmek üzere çıkan Hatipoğlu, göğsünde ağrı hissederek tedavi olmak amacıyla Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne gitti. Kalp krizi geçiren Hatipoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk sahibi Hatipoğlu için Yenişehir İtfaiye Merkezi'nde tören yapıldı. Hatipoğlu'nun cenazesi Aydın Yenipazar Mahallesi Tariş Cami'nde kılınan ikindi namazının ardından Aydın Yenipazar Mezarlığı'na defnedildi.

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