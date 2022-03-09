Otel odasındaki 3. kişi aranıyor

İzmirli Hemşire Şebnem Köker'i kaldıkları pansiyonun 3. katından iterek ölümüne sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Timuçin Bayhan davasının ilk duruşmasının ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Kriminal Bölge Başkanlığı'ndan gelen süpriz rapor ve bir tanık ifadesi şok etkisi yarattı.

Uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucu olayın yaşandığı otel odasından elde edilerek muhafaza altına alınan sigara izmaritlerinde Timuçin Bayhan ve öldürdüğü iddia edilen İzmirli hemşire Şebnem Köker dışında 3. bir kişiye ait DNA izine rastlandı. Rapora göre 3. kişi bir kadın. Polis, uzman raporunu devam eden mahkemeye gönderirken ikinci büyük gelişme ise otel temizlik görevlisi bir kadının, gizli kalması kaydıyla verdiği süpriz ifade oldu.

ODAYI TEMİZLEMİŞ

Gizli ifadeye Yeni Asır ulaştı. Y. E.'nin verdiği ifadede, resepsiyon görevlisi İbrahim Akyüz'ün olay yeri inceleme ekiplerinden önce odaya elinde bir bezle girdiğini gördüğünü söylediği iddia edildi. Resepsiyon görevlisi İbrahim Akyüz'ün bu olayın ardından hemen otelden ayrıldığı ve izini kaybettirdiği de belirtildi. Polis şu anda 3. kişiyi arıyor.

TELEFONUN ŞARJI DOLU

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Köker'in erkek arkadaşı Timuçin Bayhan'ın (33) 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapsi istenirken, genç kadının son görüntülerinde dakikalarca erkek arkadaşı ile otel önünde konuştuğu görülüyordu. Kızının öldüğü olayla ilgili çelişkilerin olduğunu öne süren Abdullah Köker, "3 ay sonra kızımın telefonu bana geri geldi. Telefonu yollayanlar, telefonu sahildeki kayalıklarda bulduğunu söylüyor ama ne tesadüftür ki 3 aydır yok olan telefonun yüzde 80 şarjı vardı. Telefonda çizik bile yoktu. İçinde de sim kart yoktu" dedi. ■ FATİH ŞENDİL