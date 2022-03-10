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Haberler İzmir Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi

İzmir’in Çeşme ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje girdi. Kazada sürücü ağır şekilde yaralandı.

İHA

10.03.2022, 23:22

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje girdi

Kaza, Çeşme ilçesi Ovacık yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşme ilçesinden İzmir istikametine giden M.Y. idaresindeki 35 EP 312 plakalı araç Ovacık yol ayrımı kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan refüje girdi.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar etmesiyle olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü M.Y. itfaiye ekiplerinin yardımı ile araçtan çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

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