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Haberler İzmir Testi pozitif çıkınca hayatına son verdi

Testi pozitif çıkınca hayatına son verdi

10.3.2022

Testi pozitif çıkınca hayatına son verdi
İZMİR Tire'de, bunalıma giren 30 yaşındaki Zafer Şahin kendini doğalgaz borusuna astı. Tire TOKİ konutlarında babasıyla yaşayan Şahin'in önceki gün gösterdiği belirtiler üzerine yaptırdığı korona testi pozitif çıktı. Hastalığı bulaştırmak istemeyen genç kendini evde karantinaya alarak babasını akrabalarının yanına gönderdi. Bir süredir bunalımda olduğu öğrenilen Şahin, ardından eline geçirdiği iple kendini astı. Talihsiz adamın cesedini, kendisinden haber alamayınca yedek anahtarla eve giren yakınları buldu. ■ NADİR UYSAL
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