4.5 milyon liralık altınla kaçan kuyumcu yakalandı

İzmir'de kendisine güvenen müşterilerinden ve toptancılardan emanet aldığı 4.5 milyon liralık altınla kayıplara karışan kuyumcu Mehmet Esen (37), kendisine yardım ettiği iddia edilen eski polis memuru akrabası Mehmet Ertekin (34) ile İstanbul'da yakalandı. İki şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Esen'in ifadesinde altınları borçlarını ödemek için kullandığını söylediği öğrenildi.

Gaziemir'deki Önder Caddesi'nde 10 yıldır kuyumculuk yapan evli ve bir çocuk babası Mehmet Esen, iddiaya göre eşi E.E. ile birlikte geçen 2 Mart'ta işyerini kapatıp, güvenini kazandığı müşteriler ve altın toptancılarından emaneten aldığı toplam 4.5 milyon liralık altınla yok oldu. Yeni Asır'ın haberinden sonra kuyumcuya giden mağdurlar işyeri kepenklerinin kapalı olduğunu fark etti. Cep telefonu ile aradıkları Esen ve eşi E.E'ye ulaşamayan 23 kişi polise şikayette bulundu.

ADRESİNİ BELİRLEDİLER

İzmir Emniyeti Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcu Esen'in yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin, daha önce bir soruşturma nedeniyle açığa alınan polis memuru akrabası Mehmet Ertekin'in (34) yaşadığı İstanbul'a kaçtığı yönündeki ihbarlar üzerine belirlenen adresteki şüpheliler takibe alındı. Esen'in adreste olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

PARAYLA BORÇLARI ÖDEMİŞ

Operasyonda altınlarla ortadan kaybolan Mehmet Esen ile kendisine yardım ettiği iddia edilen Ertekin gözaltına alındı. İzmir'e getirilen iki şüpheli çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Aliağa'daki cezaevine gönderildi. Esen'in ifadesinde, 4.5 milyon değerindeki altınlarla borçlarını ödediğini söylediği ortaya çıktı.

METİN BURMALI