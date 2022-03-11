Seferihisar meclisinde Akarca krizi çıktı

İZMİR Seferihisar Akarca bölgesinin mahalle olması konusunun, söz verilmesine rağmen Belediye Meclisi'nde gündeme alınmamasına vatandaşlardan tepki geldi. Önerge CHP'li meclis üyelerinin oylarıyla reddedilince, toplantıya katılan Akarca sakinleri sessiz bir şekilde salonu terk ederek tepkilerini gösterdi. Akarca sakinlerinden Tuna Özakman, "Konunun gündeme alınmayacak kadar değerli bulunmaması bizi üzmüştür" dedi. Akarca Yenisu Site Başkanı Şaban Başağaç, Akarca İztur Site Başkanı Cevdet Savran ve Hakan Tüte de büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

BOZUK YOL SORUNU

Öte yandan Yeni Asır'ın gündeme getirdiği bozuk yollarla ilgili konuşan AK Partili Ümit Cingöz de, "İZSU ve İzmirgaz çalışmalarının bittiği sokaklar var. Sığacık yolunda çöken bölümler var. Yaz gelmeden onarılmalı" dedi. Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise, "Çalışmaları yaza kadar tammalayamayız" yanıtını verdi.