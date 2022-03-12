İzmir’de hastanedeki silahlı saldırıda yeni gelişme!

İbrahim Toprak, 7 Mart günü saat 20.30 sıralarında, Karşıyaka ilçesi Alaybey Mahallesi 1690 Sokak'ta uğradığı saldırıda tabancayla yaralanıp, Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Toprak, bir gün sonra saat 17.30 sıralarında da hastane odasında silahlı saldırıya uğradı. Kasığından vurulan Toprak, ilk müdahalenin ardından başka bir hastaneye sevk edildi. Hastane, güvenlik gerekçesiyle açıklanmadı.





İLK OLAY İÇİN HTS KAYITLARI İNCELENECEK

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheli A.Ç.'yi suç aletiyle yakalayıp gözaltına aldı. A.Ç.'nin, kolunu alçıya aldırıp, tabancayı buraya sakladıktan sonra tedavi olma bahanesiyle hastaneye girdiği ortaya çıktı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirtilen A.Ç.'nin, olay sırasında uyuşturucu maddenin etkisinde olduğu öne sürüldü.



Soruşturmayı genişleten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili İ.Y., H.D.I., S.C., B.E. ve H.İ.D.'yi de gözaltına aldı. Şüphelilerden A.Ç.'nin ifadesinde, 2 yıl önce cezaevinden çıkan İbrahim Toprak ile 2005 yılına dayanan husumeti nedeniyle yaraladığını söylediği ileri sürüldü. Toprak'ın Alaybey Mahallesi'nde, 1 gün önce uğradığı silahlı saldırıyı ise kendisinin gerçekleştirmediğini belirten A.Ç., gözaltına alınan diğer 5 şüphelinin de olayla ilgilerinin olmadığını iddia etti.





Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İbrahim Toprak'ın 7 Mart'taki silahlı saldırıda yaralanmasıyla ilgili, şüphelilerin HTS kayıtlarını incelemeye alacağı öğrenildi.

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