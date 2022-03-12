‘Opera binasında kayıp 500 milyon lira’

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, il başkan yardımcıları İsmail Çiftçioğlu ile Sefa Şahin, AK Parti İzmir Tanıtım ve Medya Başkanı Dilaver Kişili ve AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Didem Dereboylu Keseli, Karşıyaka Mavişehir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden opera binasının şantiyesi önünde basın açıklaması yaptı.





PROJE BİR TÜRLÜ BİTMİYOR

Başkan Sürekli, inşaatın henüz yüzde 40'ının tamamlandığını, projede maddi kaybın 500 milyon lira olduğunu ifade ederek, inşaatın salyangoz hızıyla dahi yol almadığını öne sürdü. Başkan Sürekli, "İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlanacağı duyurulan, başlanılan projeler, salyangoz hızıyla dahi yol alamıyor. Aksine geriye gidiş ve maddi kayıplar var. Bunun sebebi Büyükşehir Belediyesinin plansızlığı, üretmek konusundaki yetersizliği, iş bilmezliği. Sonuç; büyük maddi kayıplar, İzmirlilerin projelerine kavuşamaması ve hüsran oluyor. O hüsranlardan biri de İzmir'in Mavişehir'deki opera binası. Bu da salyangoz hızıyla dahi yol almıyor. İnşallah öyle olmaz ama sonu hüsranla bitecek gibi görünüyor. Şu anda burada hiçbir faaliyet yok. Bir türlü bitmeyen projelerden biri" ifadelerini kullandı.



'SAHNESİNİ KİMİN YAPACAĞI BELLİ DEĞİL'

Opera binasının serüveninin 2005-2006 yılların başladığını dile getiren Kerem Ali Sürekli, "2016 yılında ilk ihalesi yapıldı ama beceriksiz planlama nedeniyle ihaleye kimse girmedi. 2017'de ikinci ihale yapıldı ve tartışmalı bir ihale oldu. Yapılan ihalede, buranın bin 350 günde bitirileceği söylendi. Aziz Kocaoğlu görevi devrettiğinde buranın yüzde 10'u bitmişti. Başkan Soyer görevi devraldıktan sonra 3 yılda yüzde 30'unu tamamladı. Şu anda yüzde 40'ı tamamlanmış durumda. 2023'te bitireceklerini söylüyorlar ama hiç umudumuz yok. İhaledeki yanlışlıklardan dolayı sahneyi kim, nasıl yapacak o bile belli değil" dedi.

MERT ALPDÜNDAR