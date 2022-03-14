Bir çuvalı 8 bin lira! İzmir’deki o köyün geçim kaynağı

"BÜYÜK İHTİMALLE İKLİM ŞARTLARINDAN DOLAYI"
2010 yılından bu yana çam fıstıklarında verimsizlik olduğunu ifade eden Tutar, "2010 yılından önce Kozak Yaylası olarak gelirimiz çok iyiydi. Ağaçlarımız mahsul veriyordu. Hastalık yoktu. Yıldan yıla verim azaldı ve neredeyse tamamen bitti. Bu köy 6 bin 500 dekar. 150 hane vardı ama şu anda 117 haneye düştük. Verim düşünce göç olmaya başladı. Verim düşüklüğünün kesin bir nedeni yok. Devletimiz, İzmir Büyükşehir Belediyemiz, akademisyenlerimiz çalışıyor. Ancak henüz net bir sonuç yok. İklim şartlarından dolayı olabilir, hastalıktan dolayı olabilir, madenden dolayı olabilir. Nedeni net bir şekilde belli olursa halk olarak ne gerekiyorsa yapacağız. Bize göre büyük ihtimalle iklim şartlarından dolayı verim düşüklüğü yaşanıyor" dedi.