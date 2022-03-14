Bir çuvalı 8 bin lira! İzmir’deki o köyün geçim kaynağı

"BİR ÇUVAL KÜNER SATSAN AYDA 8 BİN LİRA KAZANIRSIN"

Verimin yüksek olduğu yıllarda küner de denilen bir çuval kabuklu fıstığı sattıklarında bir aylık geçimlerini sağladıklarını kaydeden Tutar, "Şu anda verim olsa ve bir çuval küner satsan ayda 8 bin lira kazanırsın. Kozak Yaylası'ndaki bazı köylerde geçen yıl nispeten daha iyi verim oldu. Ancak 2 bin 500 kilo kozalaktan ortalama 75 kilo ürün geldi. Eskiden bu rakam 500 kiloydu. Ürünümüzde neredeyse yüzde 70 azalma oldu. Köylüler olarak bize ne görev düşüyorsa yapmaya hazırız. Yeter ki bizi yönlendirsinler. Şu an ağaç var ama mahsul yok. Bir kilo kabuklu çam fıstığının kooperatif fiyatı 170 lira, ama bir markette kilosu bin 500 liraları bulabilir. Mahsulümüz olsa Kozak olarak refah içerisinde yaşayacağız. Aydın'daki verimde çok fazla bir düşüklük yok, ancak bizim verimimiz çok düştü" diye konuştu.