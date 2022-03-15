Gönül Dostları 125. kez buluştu

İZMİR'İN kamu ve özel sektörünü bir araya getiren ve her ayın ilk Çarşambası yapılan Gönül Sofrası Buluşmaları, İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği (İZTOMÜD) Üyesi Erol Eroğlu'nun organizasyonuyla 125. kez yapıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ve İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'nin de katılım gösterdiği 125. buluşmaya İzmir Ticaret Odası Meclis Üyeleri Derneği (İZTOMUD) de destek verdi. Gelenekselleşen bu toplantılara İzmir iş dünyası ve bürokrasinin önde gelen isimleri katılım gösterirken, siyasetin konuşulmadığı bu toplantıda daha ziyade tanışma, dayanışma ve işbirlikleri masaya yatırılıyor.

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