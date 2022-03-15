  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yağcıoğlu Apartmanı davasında flaş gelişme

İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yağcıoğlu Apartmanı davasında flaş gelişme

Son dakika haberi...İzmir'de 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılması ile 11 kişi hayatını kaybetmişti. 1'i tutuklu 2 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

AA

15.03.2022, 15:45 Güncelleme Tarihi: 15.03.2022, 16:30

İzmir depreminde 11 kişiye mezar olmuştu! Yağcıoğlu Apartmanı davasında flaş gelişme

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Ş.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık O.A. duruşmada yer almadı.

Sanık avukatları bilirkişi raporlarının çelişkiler barındırdığını ve raporu kabul etmediklerini belirterek, binanın dışarıdan müdahale sonucu yıkıldığını ve müvekkillerinin suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık müteahhit Ş.A, binaya haricen müdahale olduğunu, binanın yıkılmasında kusuru olmadığını savunarak, "Arsa sahibi E.Y. ve yönetici E.D. bodruma kapı açılıp binaya müdahale edildiğini bildiği halde ifade vermediler, hatta bu merdivenden kapıcının çocuğu düşüp yaralandı. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti sanıklar Ş.A. ve O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına, Ş.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay
İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

İzmir'deki depremde 11 kişiye mezar olmuştu! İstenen sanıklar için istenen ceza

  • SON DAKİKA